Магнитогорск, Челябинская область, , 16:07 — REGNUM Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве РФ. Исследование проводилось в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек. У жителей выясняли насколько они довольны работой служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, устраивает ли их развитие образования и культурной инфраструктуры. Также учитывались состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей, качество медицинского обслуживания и общая оценка положения дел в городе.

Магнитогорск занял 18-е место в рейтинге. При этом Челябинск, областной центр региона, оказался на 60-м месте, Екатеринбург — на 24-м.

Один из самых актуальных вопросов для этого региона — экология. Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, отмечалось в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. А по результатам 9 месяцев 2019 Росгидромет зафиксировал в Магнитогорске самое низкое значение комплексного индекса загрязнения атмосферы за всю историю наблюдения.

Такие показатели — результат реализации экологической программы крупнейшего предприятия города — Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Затраты ММК на природоохранную деятельность в 2000—2018 годах превысили 58 млрд рублей. В период до 2025 года компания намерена направить на соответствующие цели еще более 38 млрд рублей.

В ближайшие годы в Магнитогорске будет реализован еще один масштабный проект, который создаст комфортную городскую среду качественно нового уровня — парк «Притяжение». Проект реализуется по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова на территории в 400 гектаров, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату.

На территории парка будет построен музейно-образовательный комплекс, парковая территория, спортивный кластер с бассейном, крытой ледовой ареной, крытыми и открытыми спортивными площадками. Также планируется построить многофункциональный медицинский центр, оснащённый современным оборудованием.