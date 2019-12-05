Москва, 5 декабря 2019, 15:56 — REGNUM Низкий экономический рост России стал прямым результатом той политики, которую проводит правительство России и его глава Дмитрий Медведев, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ, который призвал подтолкнуть экономический рост РФ.
Как подчеркнул Жуковский, невозможно ускорять экономический рост, повышая налоговую нагрузку на население и при этом проводя политику секвестирования бюджета, а также замораживая расходы на социальную сферу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, экономический рост в России недостаточный, и его необходимо «подтолкнуть».
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