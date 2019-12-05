Москва, , 15:56 — REGNUM Низкий экономический рост России стал прямым результатом той политики, которую проводит правительство России и его глава Дмитрий Медведев, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ, который призвал подтолкнуть экономический рост РФ.

«Лучший способ подтолкнуть экономический рост РФ — это отправить в отставку самого Медведева вместе со всем правительством и «Единой Россией», — сказал Жуковский. — Ни в одной стране мира нет такой экономической стратегии, когда экономический рост подталкивают через повышение пенсионного возраста, ставки НДС, через введение «Платона», через введение налога на самозанятых, через повышение акцизов, цен на бензин, тарифов естественных монополий, введения торгового сбора, туристического сбора».

Как подчеркнул Жуковский, невозможно ускорять экономический рост, повышая налоговую нагрузку на население и при этом проводя политику секвестирования бюджета, а также замораживая расходы на социальную сферу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, экономический рост в России недостаточный, и его необходимо «подтолкнуть».

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