Москва, , 15:56 — REGNUM Управление энергетической информации США сообщило, о сокращении запасов сырой нефти, что позитивно отразилось на котировках, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Запасы сократились на 4,9 млн баррелей по сравнению с ожиданиями падения на 1,73 млн за неделю до 29 ноября. При этом запасы бензина напротив выросли на 3,4 млн баррелей по сравнению с прогнозом роста на 1,8 млн.

В частности, нефть марки Brent сегодня продолжает рост в рамках бычьего тренда, который сформировался в октябре 2019 года. Цель роста — $64,60 за баррель.

После публикации отраслевых данных основное внимание сместилось на предстоящее заседание ОПЕК+. 5 декабря встретятся члены ОПЕК встретятся, а 6 декабря состоится совещание ОПЕК+.

Есть вероятность, что члены ОПЕК+ могут создать глобальный пакт о сокращении добычи, который продолжит регулировать ограничения в дальнейшем, а также увеличить объем ограничения добычи, чтобы поддержать рынок нефти», — считает эксперт.

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