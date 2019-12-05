Сеул, , 15:55 — REGNUM За последние десять на Южную Корею обрушились 29 сильных снегопадов, а общая сумма ущерба от экстремально низких температур и снегопадов составила 187,3 млрд вон (~$156,9 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 2009 по 2018 года на декабрь выпало десять сильных снегопадов, а сумма ущерба составила 70,7 млрд вон (~$59,2 млн), на январь — десять снегопадов (сумма ущерба 57,1 млрд вон, ~$47,8 млн), на февраль — девять снегопадов (сумма ущерба 59,5 млрд вон, ~$49,8 млн).

По данным метеорологической службы, этой зимой снегопады могут обрушиться на провинции Канвондо, Чолла-Пукто, Чолла-Намдо и город прямого подчинения Кванджу.

В министерстве также предупредили о пяти видах несчастных случаев и серьезных последствиях, которые могут произойти с гражданами страны во время сильных снегопадов.