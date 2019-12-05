Ашхабад, , 15:47 — REGNUM Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» сообщила о том, что трансформаторные подстанции и линии электропередачи в регионах не справляются с большим объемом электроэнергии, поставляемой из Туркмении, пишет «Orient».

Так, только за первые два дня с начала экспорта туркменского электричества в Узбекистан было поставлено 30,3 миллиона киловатт-часов.

Из-за этого в нескольких районах Самаркандской области произошел перегрев линий электропередачи, что привело к отключению электричества в этом узбекском регионе. После проведения ремонтных работ поставки туркменской энергии будут возобновлены.

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