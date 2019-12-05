Москва, , 15:44 — REGNUM Цены на дизельное топливо в России в 2020 году продолжат расти. О таких прогнозах Федеральной антимонопольной службы 5 декабря сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

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При этом ожидается, что рост цен на дизтопливо в 2019 году будет на уровне, близком к инфляции.

«В следующем году ситуация будет абсолютно аналогичная», — приводит ТАСС слова Голомолзина.

Он уточнил, что рост цен в 2020 году предполагается в зимний период, а в летний период цены будут снижаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжают расти цены на дизтопливо. По данным Росстата, за неделю с 18 по 25 ноября оно подорожало на 21 копейку, в среднем до 47,36 рубля за литр. При этом средняя стоимость литра бензина не изменилась и сохранилась на уровне 44,67 рубля. В период с 26 ноября по 2 декабря 2019 года цены вновь выросли — на 0,2%.

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