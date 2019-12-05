Минск, , 15:41 — REGNUM Официальный прогноз по росту ВВП Белоруссии в 2020 году провален из-за поставок российской некондиционной нефти. Об этом сегодня, 5 декабря, в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он сообщил о завершающей стадии работы над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также соглашениями по «чувствительным» для Минска и Москвы вопросам. По его словам, рабочие группы правительств во главе с премьер-министрами 6 декабря обсудят эти документы.

«Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители группы, и, если это возможно, примем решение», — поведал Лукашенко.

Он подчеркнул: «Это исключительно экономическая повестка».

При этом он подчеркнул: Минску и Москве не удалось решить ряд принципиальных вопросов, в частности — по газу и нефти. Их решение бессменный белорусский лидер увязал с дальнейшим объединением Белоруссии и России.

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского Правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», — сказал Лукашенко.

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия», — добавил Лукашенко.

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Он также пожаловался на проблемы во взаимной торговле — якобы белорусским производителям периодически «закрывают рынок».

Напомним, весной Лукашенко обвинял Россию в применении санкций к Белоруссии и Москве приходилось опровергать эти инсинуации.