Воронеж, , 15:33 — REGNUM 113 млн рублей составит финансирование работ по ремонту и строительству тротуаров в Воронеже в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 5 декабря по итогам совещания у мэра Вадима Кстенина.

«Будем продолжать работы и по ремонту тротуаров на других улицах, и по строительству новых пешеходных дорожек — там, где их не было никогда и где они нужны горожанам. В целом, финансирование ремонта и строительства тротуаров в 2020 году увеличится почти вдвое — до 113,4 миллионов рублей. Все работы на вновь создаваемых и реконструируемых объектах также должны вестись во взаимодействии с экспертами РУРЦ», — отметил Вадим Кстенин.

При этом, по словам Кстенина, потребность в финансировании ремонта и строительства тротуаров значительно больше — только на 2020 год она оценивается в 220 млн рублей. По словам руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, город может получить дополнительные средства — предварительные договорённости с департаментом дорожной деятельности Воронежской области уже есть.