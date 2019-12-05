Москва, , 15:44 — REGNUM При оформлении сделок с недвижимостью в Москве остро стоит проблема дефицита квалифицированных кадров. Об этом 5 декабря сообщил председатель комитета по жилой и коммерческой недвижимости Московской ассоциации предпринимателей Андрей Банников на круглом столе в Мосгордуме.

«Проблема подготовки кадров: отсутствует единый стандарт подготовки. В результате на рынке услуг появляются плохо подготовленные специалисты, что влияет на качество услуг, дискредитирует профессию», — отметил Банников.

В итоге в России и Москве в частности растёт число квартир с юридическим дефектом, а количество специалистов сокращается. При этом мошенничество присутствует в 1,5−2% сделок с недвижимостью.

«Получается в Москве 2,5 тысяч сделок в год — мошеннические», — заявил эксперт.

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