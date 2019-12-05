Батуми, Грузия, , 15:33 — REGNUM Турецкая авиакомпания Pegasus Airline планирует запустить прямой авиарейс из Батуми в Стамбул и обратно. Об этом 5 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

По данным журналистов, самолеты компании начнут выполнять полеты с 1 марта 2020 года. Пока воздушные суда Pegasus Airline в Грузии летают только в Тбилиси.

Стоит отметить, что на данный момент из Батуми в Стамбул летают только воздушные суда авиакомпании Turkish Airlines.

Как передавало ИА REGNUM, запрет на полеты между Россией и Грузией, введенный летом президентом РФ после массовых антироссийских акций в Тбилиси, вынудил грузинские аэропорты искать замену отмененным рейсам.