Москва, , 15:22 — REGNUM Одна из проблем сделок на рынке недвижимости — нулевой порог входа в профессию. Об этом 5 декабря сообщил председатель комитета по жилой и коммерческой недвижимости Московской ассоциации предпринимателей Андрей Банников на круглом столе в Мосгордуме.

«Нулевой порог входа в профессию. Любой желающий может объявить себя специалистом в сфере сделок с недвижимостью», — отметил Банников.

Ещё одна проблема — отсутствие сильных региональных и федеральных объединений. В Москве ситуация ещё более плачевная, чем в других регионах, уверен эксперт.

«Если посмотреть первую сотню активных агентств по сделкам с ипотекой, то вы обнаружите всего 6−7 компаний, имеющих членство в региональном объединении. 80% клиентов выбирают исполнителя услуги по знакомству или «сарафанному радио», — сказал Банников.

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