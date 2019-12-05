Москва, , 15:28 — REGNUM Увеличение суммы страховых выплат по некоторым вкладам сможет защитить права и средства граждан, а также поможет банкам привлекать дополнительные средств в экономику РФ. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Речь об инициативе, которая повышает размер страховых выплат по некоторым вкладам с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.

«В жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу», — отметил Володин.

В таких случаях при отзыве лицензии у банка граждане рискуют остаться без своих средств. Поэтому депутаты совместно с Центробанком разработали инициативу, которая увеличит страховку по таким вкладам до 10 млн рублей.

«После принятия федерального закона граждане будут защищены. Их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики», — подчеркнул Володин.

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