Майкоп, , 16:09 — REGNUM Власти Адыгеи намерены укреплять гуманитарные контакты с Турцией, а также расширять экономическое и культурно-образовательное взаимодействие. Об этом в ходе рабочей встречи с генеральным консулом Турции в городе Новороссийске Фыратом Байаром заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Учитывая, что в Турции проживает многомиллионная адыгская диаспора, и далее намерены укреплять гуманитарные контакты, расширять наше взаимодействие в экономике, в сферах культуры, образования и науки», — цитирует Кумпилова его пресс-служба.

Глава Адыгеи отметил готовность региона вносить свой вклад в укрепление российско-турецких отношений. С этой целью, по его словам, республика последовательно работает над развитием экспортного потенциала и заинтересована в расширении торгово-экономических и культурно-образовательных связей с Турцией, реализации гуманитарных проектов с адыгской диаспорой.

Фырат Байар также подчеркнул значимость развития отношений между двумя странами с учетом регионального компонента. Он заявил, что готов содействовать в проведении совместных мероприятий, продвижении инвестиционных проектов, предложений в научной, образовательной, культурной и других сферах жизни.

Добавим, что Байар был назначен на должность генконсула Турции в Новороссийске 7 октября текущего года и прибыл в республику с ознакомительным визитом. Его деятельность помимо Адыгеи также охватывает Краснодарский край и Ростовскую область.

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