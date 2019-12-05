Москва, , 15:22 — REGNUM Самое перепродаваемое авто D-сегмента (больших семейных авто) в России Volkswagen Passat. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По итогам января-октября 2019 года в РФ было перепродано 39 749 моделей Volkswagen Passat, что на 6,4% меньше результата прошлого года.

Вторую строчку списка больших семейных авто на вторичном автомобильном рынке занимает японское авто Mazda6. За десять месяцев текущего года было перепродано 22 707 таких авто. Здесь падение равно 0,4% от прошлогоднего уровня. В тройку лидеров попал Ford Mondeo — 19 142 перепродаж (-4,5%).Пятёрку топа замыкают «немцы» — BMW 3-Серии (18 840 ед.) и Mercedes-Benz C-Класса (18 360 ед.).

Напомним, с января по октябрь текущего года в РФ в D-сегменте было перепродано 279 572 машины, что на 20,5% меньше перепродаж 2018 года.

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