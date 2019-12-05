Улан-Удэ, , 15:16 — REGNUM На направлении Улан-Удэ — Иркутск обсуждается запуск фирменного поезда «Ласточка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом заявил директор РЖД Олег Белозёров.

Он сегодня, 5 декабря прибыл в Бурятию, где встретился с главой региона Алексеем Цыденовым.

«Здесь чуть больше технологических вопросов, поскольку новый поезд нужно обслуживать в новом депо и необходимо новое оборудование. Мы договорились, что вопрос проработаем, выбираем точку», — отметил директор.

По словам главы Бурятии, запуск «Ласточек» будет способствовать улучшению обслуживания прибайкальской туристической территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ в настоящее время заканчивается реконструкция железнодорожного вокзала. По словам Олега Белозёрова, работы будут завершены в первом квартале 2020 года.

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