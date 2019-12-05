Москва, , 15:27 — REGNUM Законопроект, направленный на увеличение суммы максимального размера суммы страхового возмещения по некоторым вкладам физлиц, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Авторы законопроекта напоминают, что система страхования вкладов сегодня распространяется на физлиц, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня закон позволяет им вернуть 1,4 млн рублей со счета в банке через Агентство страхования вкладов, если банк потерял лицензию.

Однако, отмечают авторы инициативы, в некоторых случаях таких мер недостаточно. В частности, максимальная сумма страхового возмещения по счетам эскроу сегодня уже достигает 10 млн рублей. Такие же правила законопроект распространяет и на некоторые другие случаи страховых выплат.

Так, например, если закон будет принят, то АСВ будет возмещать средства в размере до 10 млн рублей, если они поступили на счета в результате получения наследства, продажи недвижимости или получении грантов и субсидий.