Москва, , 15:11 — REGNUM Значительная часть сделок с недвижимостью в Москве находится в «серой зоне». Об этом 5 ноября сообщил председатель комитета по жилой и коммерческой недвижимости московской ассоциации предпринимателей Андрей Банников на круглом столе в Мосгордуме.

«Большая часть сделок не отображается в налоговой отчётности», — сказал эксперт.

Также участник круглого стола в Мосгордуме отметил, что большинство риелторов не исполняют законодательство о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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