Москва, , 15:00 — REGNUM По итогам ноября 2019 года бестселлером в сегменте SUV (спортивно-утилитарные машины) на российском авторынке стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Об этом 5 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц модель Hyundai Creta приобрели 7 273 автолюбителя. Это на 7% выше показателя 2019 года.

На второй строчке рейтинга популярных SUV находится немецкая модель Volkswagen Tiguan. Её предпочли купить 3 718 автолюбителей. Рост продаж здесь такой же, как и у лидера — 7%.

Тройку лидеров замыкает французское авто Renault Duster. В ноябре автодилеры продали 3 443 таких модели, что на 5% меньше по сравнению с 2018 годом.

На четвёртом и пятом местах разместились KIA Sportage (2942 ед.) и Lada 4×4 (2919 ед.).

Напомним, самой популярной моделью сегмента SUV в РФ по итогам десяти месяцев текущего года стала Lada 2121. За десять месяцев 2019 года на вторичном автомобильном рынке России было реализовано 74 612 таких авто.

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