Москва, , 14:43 — REGNUM Претензии ФАС не совсем понятны. Дело в том, что любой производитель мирового уровня, реализующий свою продукцию или имеющий локализованные производства в других странах, всегда ориентируется на стандарты, традиции, особенности рынка того региона, где эта продукция производится, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя претензии ФАС.

«Изготавливаемые Ariel и Persil стиральные порошки и шоколад Lindt полностью соответствуют требованиям национальных стандартов и ЕАЭС. Чему, собственно, они и должны соответствовать. Более того, непонятно, почему ФАС выставило претензии именно этим трем компаниям.

Скорее всего, если детально изучить продукцию других мировых брендов, в отношении них можно будет выдвинуть аналогичные обвинения. Неясно и по каким критериям сравнивались потребительские качества данных стиральных порошков и шоколада, произведенных в России и в других странах.

Если эти критерии будут озвучены, мы почти наверняка увидим аналогичные расхождения с некими эталонными образцами не только в России, но и в подавляющем большинстве иных государств, имеющих у себя производственные филиалы данных компаний.

Тогда придется на любой телевизор, смартфон, холодильник, стиральную машину или автомобиль клеить стикер с нелепым сообщением, что этот товар отличается по некоторым свойствам от товара, произведенного в Японии, Корее или Америке.

Никто же не удивляется, что германский «Фольксваген Поло», корейский «Кио Рио» или румынский «Рено/Дачия Дастер» отличается, причем, иногда очень существенно, от этих же машин, произведенных в других странах и для рынков других стран.

Избирательная атака ФАС именно на данные три компании, да еще и по весьма спорным вопросам, выглядит, по крайней мере, странно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС обратила внимание на то, что состав продукции компаний Lindt, Procter&Gamble и Henkel, продающейся в России и странах Европы, оказался различным. Российские производители порошка ответили.

Читайте также: Производители стирального порошка не согласились с мнением ФАС о качестве