Москва, , 14:51 — REGNUM На Москву приходится примерно половина всего рынка недвижимости России. Об этом 5 декабря сообщил председатель комитета по жилой и коммерческой недвижимости Московской ассоциации предпринимателей Андрей Банников на круглом столе в Мосгордуме.

Эксперт отметил, что по итогам 2019 года в Москве ожидается 135−140 тысяч сделок по недвижимости. Примерный оборот рынка недвижности в Москве — 1,5 трлн рублей ежегодно.

«И это операции только по купле-продаже. Если включить ещё аренду квартир и коммерческую недвижимость, составит 3 трлн рублей, что чуть меньше половины всего рынка недвижимости в России», — отметил Банников.

При этом в России в 76% сделок по недвижимости есть профессиональный участник. В США этот показатель составляет 90%.

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