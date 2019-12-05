Москва, , 14:44 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в России было продано 19 606 южнокорейских моделей KIA, что на 6,7% меньше, чем в 2018 году. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Всего с января по ноябрь 2019 года в РФ было реализовано 207 888 машин южнокорейской марки KIA. Это на 0,8% меньше уровня ноября 2018 года.

Таким образом, KIA удерживает лидерство среди иностранных автокомпаний в РФ.

Среди моделей KIA на российском рынке лидирует модель Rio. В ноябре этого года было продано 7733 таких авто — на 9,4% меньше показателя годичной давности.

Вторую строчку по объему продаж в линейке KIA в РФ занял компактный кроссовер Sportage. Его предпочли приобрести 2942 автолюбителя. Здесь мы наблюдаем падение продаж по сравнению с прошлым годом на 5,1%. Кроме того, в тройку популярных моделей KIA месяца вошел бизнес-седан Optima с показателем 1886 реализованных машин, что на 0,3% меньше, чем в 2018 году.

Напомним, в октябре текущего года самым продаваемым кроссовером бренда Kia в РФ стала модель Sportage. За месяц в России автолюбители приобрели 2166 штук Kia Sportage, что на 7% больше результата 2018 года.

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