Москва, , 14:36 — REGNUM Деятельность финансистов и консультантов с каждым годом становится все сложнее, а порог вход в отрасли — выше. Все больше внимания уделяется математике и техническим навыком, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя самые быстрорастущие зарплаты в России.

«Если лет 10 назад начинающему финансисту достаточно было знать основы бухучета, эконометрики и основные методы финансового анализа, то теперь без программирования, SQL и высшей математики не обойтись.

В отсутствие достаточного количества спецов, удовлетворяющих повышенным требованиям, конкуренция за них между компаниями усиливается. Отсюда и желание привлечь к себе внимание путем высокой зарплаты.

Большинство офисов крупных компаний (Mail.ru, Yandex, Вконтакте, Ozon, Avito и тд) находится в Москве и Санкт-Петербурге, а значит и зарплаты будут выше в мегаполисах. Часто фирмы предлагают оплатить переезд кандидатам из других городов, чем способствуют активной миграции кадров.

Совмещение математики и IT-технологий позволило создать достаточно интересные направления. Речь идет об анализе больших данных и создании необходимой инфраструктуры для ее хранения на кластерах: Data Science, Data Engineers, DevOps и тд.

Данные сейчас ценятся крайне высоко: они позволяют проводить маркетинговые компании, удерживать клиентов и т. д. Направление только развивается, а значит ближайшее десятилетия стоит ожидать повышенного спроса на спецов.

Вместе с этим растет необходимость в специалистах, способных обеспечить безопасность хранения информации. Тем временем, рынок программистов-разработчиков кажется уже насыщенным.

Начинающий специалист в сфере больших данных вполне может рассчитывать на зарплату от 100 тыс. рублей плюс страховку, бесплатные обеды и другие «плюшки».

Востребованы подобные специалисты не только в чисто IT-компаниях, но и в банках, сотовых операторах, сырьевых компаниях — везде, где присутствует необходимость в обработке данных.

Так что можно ожидать роста средних зарплат и в других сферах по мере перехода в них опытных технических специалистов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России самой прибыльной в плане заработной платы для сотрудников в 2019 году оказалась сфера информационных технологий (IT).

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