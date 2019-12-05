Москва, , 14:30 — REGNUM Рост заработных плат в России — это тенденция федерального масштаба и это логично. Экономика все-таки у нас растущая, последние несколько лет она прибавляет по 1−1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя самые быстрорастущие зарплаты в России.

«Но цифры, предоставленные в исследовании HH все-таки лукавые. В выборку попало очень много непубличных компаний из разных секторов экономики. Это означает, что часть из них предлагает и «серые» зарплаты, которые никак не учитывается в общем рэнкинге.

Логично, что процветают по уровням дохода именно те специалисты, компании-работодатели которых работают в маржинальном бизнесе, создают товары и услуги с колоссальной добавленной стоимостью, ориентированы на экспорт.

К успешным отраслям экономики стоит также отнести ИТ, финансовые технологии в области программного обеспечения, транспорт и логистику, ТЭК и нефтехимию, право.

Зарплата талантливых сотрудников до 30 лет в московских компаниях указанных выше отраслей может колебаться от 150 тыс. рублей и выше.

Для объективной оценки стоит проанализировать данные крупнейших публичных компаний в банковской отрасли и ТЭК. Эти структуры прозрачны, они славятся высокими белыми зарплатами», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России самой прибыльной в плане заработной платы для сотрудников в 2019 году оказалась сфера информационных технологий (IT).

Читайте также: Названа отрасль в России с самыми высокими и быстрорастущими зарплатами