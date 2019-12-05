Майкоп, , 14:28 — REGNUM Взаимодействие казначейства, контрольно-счетной палаты и других ревизионных органов Республики Адыгея должны обеспечивать должный контроль за расходованием бюджетных средств. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 5 декабря, шла речь в ходе встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителем Управления Федерального казначейства по РА Русланом Ченибом. Темой встречи стали вопросы работы ведомства, а также приоритетные направления в рамках исполнения национальных и региональных проектов.

Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителем Управления Федерального казначейства по РА Русланом Ченибом Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Адыгея, наряду со всеми субъектами страны, участвует в реализации национальных проектов. Все направления проектов, в конечном счете, нацелены на улучшение качества жизни граждан. И нам важно, чтобы взаимодействие казначейства, контрольно-счетной палаты и других ревизионных органов обеспечивало должный контроль за расходованием бюджетных средств», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Адыгея участвует в реализации восьми национальных проектов, на эти цели только в 2019 году будет направлено 3,7 млрд рублей. По данным на 1 декабря бюджетные расходы составили 3 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд из федерального бюджета.

Руслан Чениб в ходе встречи отметил, что современные технологии, применяемые при проверке финансовой деятельности подотчётных организаций, позволяют максимально исключить различного рода нарушения, такие же методы используются и для контроля над нацпроектами.

Глава ведомства также сообщил, что на 1 декабря в качестве доходов бюджета республики зачислено 55 млрд рублей, что на 11,8% больше аналогичного периода 2018 года.