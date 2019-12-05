Цхинвал, , 14:24 — REGNUM Государственный бюджет на 2020 год приняли парламентарии Южной Осетии 5 декабря. Об этом сообщает агентство «РЕС».

По данным журналистов, бюджет депутатам представила министр финансов республики Аза Хабалова.

Сообщается, что доходная часть бюджета составила 7,58 млрд рублей, в том числе 6,22 млрд рублей в виде помощи от России. Хабалова отметила, что собственные доходы республики были доведены до 1,5 млрд рублей. Депутаты приняли бюджет единогласно.

Как передавало ИА REGNUM, председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев в октябре заявил, что в госбюджете на 2020 год необходимо в первую очередь отразить социальные направления.