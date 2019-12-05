Забайкальский край, , 14:19 — REGNUM Жители одного из самых труднодоступных районов Забайкальского края теперь не будут чувствовать себя отрезанными от «большой земли». Как сообщила сегодня, 5 декабря, пресс-служба забайкальского губернатора, регулярное авиасообщение с Каларским районом будет полностью восстановлено.

Ремонт взлётно-посадочной полосы в Забайкальском крае Правительство Забайкальского края

Первый рейс Ан-24 после ремонта полосы запланирован на 6 декабря. По словам генерального директора авиакомпании «Ангара» Сергея Мордвинцева, на эти цели из резервного фонда правительства региона были выделены средства в размере 10,3 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае остро стоит вопрос субсидирования авиационных перевозок, потому что расстояния между городами очень большие — по 500−600 километров.