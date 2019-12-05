Москва, , 14:19 — REGNUM В ноябре 2019 года самым продаваемым легковым автомобилем в России стала Lada Granta. Об этом 5 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц российскими автолюбителями было куплено 12 574 модели Lada Granta, что на 6% меньше прошлого года.

Вторую строчку занимает ещё одна модель АвтоВАЗа — Lada Vesta. Её приобрели 8 703 покупателя, что на 12% меньше аналогичного периода прошлого года.

Тройку лидеров замыкает южнокорейский автомобиль KIA Rio, на котором в ноябре остановили свой выбор 7 733 покупателя — на 9% меньше, чем в прошлом году.

Что касается популярных в ноябре моделей сегмента SUV, то здесь лидерство у кроссовера Hyundai Creta. Он в этом месяце разошедшийся тиражом в 7 273 единицы (+7%).

Второе и третье места соответственно занимают седан Volkswagen Polo (4681 ед.; — 12%) и Hyundai Solaris (4476 ед.; — 17%).

Напомним, с января по ноябрь текущего года в России было продано 326,65 тыс. машин компании АвтоВАЗ. Это на 0,6% больше результата 2018 года.

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