Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В Чебоксарах почти на протяжении всего берега Волги развиваются оползневые процессы, которые ставят под угрозу находящиеся там строения и безопасность около 3 тыс. человек. На противооползневые мероприятия Чувашии требуется свыше 1 млрд рублей. Об этом заявила спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова на заседании Ассоциации законодателей ПФО, посвящённом вопросам обеспечения защиты природных объектов, сообщается на сайте чувашского парламента.

Заседание проходит в Саратове. В числе содокладчиков выступила председатель Государственного совета Чувашии Альбина Егорова, поддержавшая коллег из Ульяновской области в вопросе обеспечения безопасности прибрежных зон, связанных с оползневыми процессами.

Отмечается, что в черте Чебоксар «практически на протяжении всего берега» Волги развиваются оползневые процессы, «угрожающие целостности городских построек, а значит, и безопасности почти 3 тыс. человек, проживающих в близлежащей зоне».

«Для повышения устойчивости правого берега в черте города необходимо провести берегоукрепительные и противооползневые работы. Такие же мероприятия необходимо провести на левобережье реки Сура в Порецком районе республики, где в зоне риска проживают около 250 человек. Всего на проведение противооползневых работ требуется свыше 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Участники заседания выступили за разработку федеральной целевой программы, предусматривающей федеральное финансирование противооползневых мероприятий в населённых пунктах.