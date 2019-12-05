Москва, , 13:53 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на отмену комиссий за внутрибанковские переводы, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Речь идет о комиссиях, которые сегодня может взимать банк со своих клиентов при переводе между счетами. Так, сегодня некоторые банки взимают комиссию за переводы с одного счета на другой, если счета открыты в разных подразделениях банка. Речь в том числе и о подразделениях банков в разных регионах.

Авторы инициативы отмечают, что факт открытия счетов в разных регионах или разных отделениях банка не может быть основанием для введения банком комиссии для собственных клиентов.