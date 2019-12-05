Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM Железнодорожный вокзал в столице Бурятии Улан-Удэ будет сдан в эксплуатацию после реконструкции в первом квартале 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РЖД, об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозёров, находящийся в настоящее время в республике.

На встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, он заявил, что этот проект стал хорошим примером совместной работы с регионом.

«Уже сегодня вокзал выглядит очень впечатляюще, современно и с местным колоритом. Приступая к стройке, мы руководствовались принципом — сохранить все хорошее старое и привнести все самое лучшее новое», — отметил директор.

В здании провели перепланировку, реконструировали фасад и отремонтировали внутренние помещения. Также были установлены навесы над платформами, а два отдельно стоящих здания соединены сквозным проходом. Сегодня здесь идут завершающие работы.

По словам главы республики, с РЖД они тесно взаимодействуют. Напомним, что ранее Алексей Цыденов входил в совет директоров компании, работал заместителем министра транспорта России.

«Компания является крупнейшим налогоплательщиком и основным работодателем в регионе. В республике реализуются инвестиционные проекты по добыче полезных ископаемых. Их перевозка, в первую очередь, связана с железной дорогой», — отметил он.

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