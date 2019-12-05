Сеул, , 13:32 — REGNUM Южнокорейская химическая компания LG Chem создаст совместное предприятие с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors (GM). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

По данным источника, компании намерены построить совместный завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Лордстауне, штат Огайо.

Известно, что представители компании еще не сделали официального заявления. Однако, предполагается, что детали сделки будут объявлены после подписания контракта.

Отметим, что ранее, представители General Motors сообщали, что планируют перенести завод по производству аккумуляторов в данный регион.