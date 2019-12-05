Бишкек, , 13:17 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в январе — сентябре 2019 года достиг $576,8 млн (более 37 млрд рублей), увеличившись на 67,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитетат.

Отмечается, что при этом приток превысил уровень оттока на $63,3 млн (более 4 млрд рублей) или на 12,3%.

Более 96% привлеченных иностранными инвесторами денег были направлены в геологоразведку и предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, сферу финансового посредничества и страхования, сферу информации и связи, а также сферу торговли.

Объем вложенных в геологоразведку инвестиций увеличился в 3,3 раза, в предприятия обрабатывающих производств — в 2,3 раза, в торговлю — на 25%. Одновременно с этим инвестиции в сферу финансового посредничества и страхования снизились на 11,2%, информации и связи — на 2,5%, в предприятия по добыче полезных ископаемых — на 0,6%а.

Поступления инвестиций из Канады выросли в 22,3 раза, из Азербайджана — в 5,1 раза, из Великобритании — в 2,9 раза, из Китая — в 1,7 раза, из Казахстана — в 1,5 раза и из Нидерландов — на 17,8%.

Наряду с этим инвестиции из Узбекистана сократились в 1,7 раза, из России — на 14,8%.

Больше всего иностранных инвестиций за отчетный период было направлено на предприятия Джалал-Абадской области — более 40% от их общего объема. На втором месте по этому показателю оказалась столица Киргизии — около 28%. На третьем расположилась Иссык-Кульская область — около 20%. Замыкает список Чуйская область — около 12%.