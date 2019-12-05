Москва, , 13:13 — REGNUM Досрочная отставка главы Российского экологического оператора связана с желанием ускорить работу компании. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Здесь нет никакой особой причины, кроме одной — коллеги, которые отвечают за этот процесс в правительстве, были недовольны темпами решений, которые принимались на уровне компании. Такую компанию создали впервые, они хотели, чтобы было больше энергии. Посмотрим — люди хорошие есть, думаю, компания заработает активнее», — заявил Медведев.