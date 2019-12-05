Оренбург, , 13:12 — REGNUM Из Оренбурга в пригород Пензы, на специализированное предприятие, для утилизации вывезена крупная партия упаковок из-под пестицидов. Отходы представляют опасность от первого до четвертого класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе Оренбургской области.

Объем токсичного груза составил 8,2 тонны. По данным министерства сельского хозяйства Оренбуржья, маршрут проложен, теперь десятки подготовленных к утилизации стокилограммовых тюков спрессованного пластика из-под канистр и бутылей с химикатами пойдут по этому направлению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эффективную работу оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по организации сбора и подготовки к утилизации ёмкостей из-под пестицидов на территории региона отметили на федеральном уровне. Теперь учреждению предстоит организовать сбор и доставку на утилизацию ядовитых канистр во всём Уральском округе.

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