Нур-Султан, , 13:12 — REGNUM Объем активов национального фонда Казахстана по состоянию на 1 октября 2019 года составил $59,34 млрд, что на 2,3% больше, чем в начале 2019 года. Об этом 5 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

В августе и сентябре 2019 года было куплено 200 475 и 199 866 унций золота соответственно. По итогам сентября рыночная стоимость портфеля золота составила $595,5 млн.

Основным источником роста Национального фонда по итогам девяти месяцев стал инвестиционный доход от управления фондом — $2,3 млрд. За счет этого удалось переломить тенденцию последних четырех лет — активы сокращались с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ «О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Казахстана». Согласно новым требованиям, доля золота в активах Нацфонда будет доведена до 5%.

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