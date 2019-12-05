Москва, , 13:11 — REGNUM Москва не может заниматься контролем над утилизацией мусора в регионах напрямую. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Из Белого дома мы не должны заниматься и принимать решения по каждому мусорному бачку Это задача региона, муниципалитета, чтобы было чисто. Чтобы люди понимали, что куда приносить, чтобы это потом утилизировали. Мы будем помогать», — заявил Медведев.

По его словам, многие губернаторы и чиновники в регионах отнеслись поначалу к реформе так, что это чисто «федеральная» история и отказывались всерьёз этому уделять внимание.

«Надеюсь, коллеги, губернаторы, руководители муниципальных образований всё это осознали и теперь держат под неусыпным ежедневным контролем», — подчеркнул он.