Москва, , 13:07 — REGNUM Мусорная реформа в России должна обязательно состояться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Это идёт непросто. Во-первых, это масштабные инвестиции. Во-вторых, людям далеко не всегда нравится, что утилизация проходит у них под носом. Нам нужно пройти между двумя полюсами: заниматься уничтожением этих отходов, а с другой стороны, чтобы люди чувствовали себя комфортно», — заявил Медведев.

Однако проблему решать нужно неизбежно, указал он.

«Были сомнения по поводу тарифов, что ударят по карману. Кое-где это произошло, но с помощью ручного управления удалось не допустить масштабного роста тарифов. Сейчас эта ситуация достаточно тихая — это означает, что ситуация оказалась приемлемой», — отметил премьер-министр.

С 1 января 2019 года в России стартовала масштабная мусорная реформа, предусматривающая создание отрасли обращения с коммунальными отходами.