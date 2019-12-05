Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:07 — REGNUM Начиная с 7 декабря в Танзании появится новый маршрут пассажирского поезда, который объединит Дар-эс-Салам, экономическую столицу страны, расположенную на берегу Индийского океана, и Моши, крупный город на севере страны. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, в восточноафриканской стране уже состоялись пробные запуски поезда. В ходе последней проверки, осуществленной 1 декабря, поезд отправился из Дар-эс-Салама в Моши.

Как сообщил министр строительства, перевозок и путей сообщения Танзании Исаак Камвелве, новый маршрут будет запущен в установленные сроки в случае одобрения экспертной комиссии, состоящей из сотрудников Железнодорожного агентства Танзании и других представителей сферы перевозок.

Как отмечают журналисты, в железнодорожном агентстве уже были объявлены цены на билеты. Стоимость проезда от Дар-эс-Салама до Моши составит от 16 500 танзанийских шиллингов (7,1 долларов США).