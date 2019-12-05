Москва, , 12:59 — REGNUM Рынок черного золота накануне саммита ОПЕК+ и объявления итогов IPO Saudi Aramco сумел вернуться к максимумам за последние девять недель, вблизи которых и проведет большую часть дня 5 декабря. Перемены наступят после того, как станет известно, какое в итоге решение было принято клубом крупнейших нефтепроизводителей в столице Австрии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«4 декабря росту котировок более, чем на 3%, способствовали слухи о том, что Саудовская Аравия при получении от партнеров твердых обязательств лучшего соблюдения условия сделки будет готова рассмотреть вариант дополнительных ограничений.

Поддержку придало и общее улучшение аппетитов к риску после сообщений агентства Bloomberg о том, что несмотря на ужесточение риторики Пекина и Вашингтона стороны все же близки к заключению «первой фазы» торгового соглашения. Все это делает рынок заложником реализации позитивных ожиданий и может его отправить нокаут, если фактическое развитие событий с ними не совпадет.

Рынок верит в то что, либо Саудовская Аравия, Россия и партнеры возьмут на себя дополнительные обязательства сверх текущих 1,2 млн баррелей всутки, либо текущее соглашение будет продлено более, чем на ранее обсуждавшийся срок в 3−6 месяцев. Поиск консенсуса может оказаться непростым делом.

Так или иначе большая часть позитивных ожиданий уже и так учтена рынком. Удивить его могут только либо полное единодушие в вопросе дополнительных ограничений, либо если вдруг США и Китай объявят о долгожданном «перемирии», что едва ли произойдет.

В итоге при расширении ограничений, вероятность чего невелика, цены на нефть марки Brent могут в моменте протестировать недавний максимум в $64,50, но едва ли смогут закрепиться выше, после чего уйдут в коррекцию.

В случае продления текущих ограничений котировки могут пробить поддержку в $63,50 и потерять дополнительно $1−2 в стоимости», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть «подтолкнули» к агрессивному росту