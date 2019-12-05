Москва, , 12:57 — REGNUM Государство не жалеет денег на закупки необходимых лекарственных препаратов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Мы действительно в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства — потому что появились экономические возможности. Только в этом году преусмотрено 150 млрд рублей. В следующем году 175 млрд. Деньги есть! Вопрос в том, чтобы деньги перевести в лекарства», — заявил Медведев.

Он напомнил о существовании перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который с каждым годом становится шире.

«Казалось бы, всё нормально. Но в ряде случаев исчезают препараты. Есть объективные и субъективные причины», — отметил Медведев.

«Я бы не стал винить импортозамещение. Очевидно, что импортозамещение направлено не на то, чтобы отсечь людей наших от иностранных лекарств — это неприемлемо и негуманно, — а чтобы лекарства стали дешевле. Мы можем лекарства производить, это сто процентов. У нас за последние годы фармацевтика выросла на 18%, это быстро растущая отрасль! Лекарственная безопасность — важнейшее направление», — указал премьер-министр.