Чита, , 12:56 — REGNUM Создание новых рабочих мест и повышение заработной платы губернатор Забайкальского края Александр Осипов считает одной из важнейших задач правительства региона.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, в ходе поездки главы в Улетовский район глава Забайкалья отметил, что для реализации проектов по созданию рабочих мест в районах края необходимо проводить совместную работу с предпринимателями, которым в 2019 году по линии администрации президента предоставят дополнительно миллиард рублей.

Что касается повышения заработных плат, то Александр Осипов считает: добиться этого можно благодаря решению социальных и инфраструктурных задач.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета Забайкалья на 2020 и последующие годы (документ уже прошёл первое чтение), доходы края составят 70,7 миллиарда рублей, что на 12,3 миллиарда больше, чем в бюджете на 2019 год. Расходы прогнозируются на уровне не менее 73,4 миллиарда рублей.

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