Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM Театрам Ростовской области в 2019 году направлено почти 1,1 млрд рублей из средств региональной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«В Год театра в Ростовской области прошло 200 знаковых мероприятий, создано 70 постановок. Донские театры показали более 2 тыс. спектаклей», — сказал на торжественной церемонии по итогам Года театра на Дону глава региона Василий Голубев.

Укрепление материально-технической базы оценено в 680 млн рублей. Средства были распределены между донскими театрами.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в августе 2019 года дополнительные средства в размере 41,6 млн рублей были выделены на ремонт и оснащение Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.

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