Москва, , 12:53 — REGNUM Депутаты Госдумы поручили первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия») обсудить с профильными комитетами вопрос расширения списка участников эксперимента о введении налогового режима для самозанятых и определиться с новым списком участников уже в январе 2020 года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента ИА REGNUM 5 декабря

«Правильно все-таки было бы рассматривать эксперимент исходя из желания получить большую точность… У нас с вами будет информация полная, если мы будем в будущем проводить любые эксперименты с выборкой и участием регионов, которые представляют и Дальний Восток, и Сибирь, и Кавказ, и Южный федеральный округ и другие части РФ. Но при этом и по бюджетной обеспеченности они должны быть разные — доноры и реципиенты», — заявил Володин.

Так, по его словам, проводить эксперимент только в регионах, в которых нет проблем с бюджетной обеспеченностью или они несущественные, необъективно. В результате, итоги эксперимента могут оказаться некорректными, так как в крупных городах и регионах-донорах результаты «очевидно» будут положительными.

«Кто-то подгоняет это все под определённый ответ, это совершенно очевидно», — считает Володин.

Он уверен, что перечень выбранных регионов не будет объективно отражать всю картину. В связи с этим депутатам необходимо продумать возможность расширить список регионов-участников.

«Правильно было бы поручить Жукову собрать руководителей профильных комитетов и определиться, какие территории могли бы ещё дополнительно включить… Возможно уже в январе выйти с предложением о расширении этого списка», — предложил Володин.

Предложение будет направлено главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Госдума 5 декабря намерена рассмотреть законопроект о расширении списка регионов-участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов с 1 января 2020 года. Распространить новые нормы предлагается на регионы-доноры и регионы с городами миллионниками. Правительство уже заявило, что намерено распределить налоговый режим на все регионы PФ с 1 июля 2020 года.