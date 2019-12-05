Волгоград, , 12:54 — REGNUM Дополнительные средства выделены медучреждениям Волгоградской области. Решение об этом 5 декабря приняли депутаты облдумы. Финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год увеличено на 933 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В принятом депутатами законе об изменениях территориальной программы на 2019−2021 годы также повышаются нормативы оказания паллиативной медпомощи, дополняется перечень приобретаемых на средства ОМС медицинских изделий, расширяются возможности диспансеризации населения. Общий объём финансирования в 2019 году составит 35,4 млрд рублей — это максимальная за последние двадцать лет сумма, выделяемая на развитие и обеспечение регионального здравоохранения.

В 2020 году расходы на проведение профилактических медосмотров планируется увеличить вдвое — до 1,8 млрд рублей, это позволит провести всеобщую диспансеризацию жителей региона.