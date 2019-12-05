Москва, , 12:50 — REGNUM Государство приложит все необходимые усилия для восстановления Соловецкого монастыря. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Соловки — по-своему уникальное место для нашей страны. Там всё осложняется тем, что там есть населённый пункт, который нужно приводить в порядок. Это трудный и затратный процесс. Но мы это, уверен, сделаем — это опоры нашей страны», — заявил Медведев.