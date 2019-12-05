Москва, , 12:47 — REGNUM Восстановление Новоиерусалимского монастыря стало важным достижением в современной истории России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Это хорошая страница в истории нашей страны — восстановление Новоиерусалимского монастыря», — заявил Медведев.

«Когда я там появился, было страшно смотреть (более 10 лет назад). Удалось такой памятник создать — он был разрушен в годы Великой Отечественной войны, последующие реставрации были не идеальны. Теперь он восстановлен во всей своей красе, и для этого, по сути, государство объединило свои усилия с обычными людьми, что особенно ценно. Государство не могло не дать туда деньги, поскольку речь шла о восстановлении памятники XVII века», — подчеркнул он.