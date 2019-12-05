Москва, , 12:44 — REGNUM По итогам ноября 2019 года реализация новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке упала на 6,4%. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за прошлый месяц в России было продано 156 848 автомобилей. В АЕБ отмечают, что десять моделей отечественного производства стали лидерами продаж среди новых легковых авто.

«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре», — сообщил председатель комитета Йорг Шрайбер.

Напомним, за одиннадцать месяцев 2019 года в России было продано 326,65 тыс. машин Lada — это на 0,6% больше, чем год назад.

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