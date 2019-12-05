Москва, , 12:42 — REGNUM Экономический рост в России недостаточный, его необходимо «подтолкнуть», заявил 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Действительно, рост есть, но он не такой, как нам нужен. Это понимают все, об этом говорил президент (Владимир Путин), об этом мы говорили на правительстве. Поэтому этот рост нужно подтолкнуть», — заявил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как хотелось бы. Максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.

«Экономика России должна расти так, как мировая экономика — в районе 3% в год», — сказал Медведев.

Читайте также: Медведев: на реальные доходы населения влияют налоги и долги. Что делать?