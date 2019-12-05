Киев, , 12:39 — REGNUM Укрепление гривны к доллару в 2019 году — это «естественный процесс», заявил сегодня, 5 декабря, заместитель главы украинского Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Банкир отметил, что в этом году «фундаментальные факторы» обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.

Он отметил, что курс гривны должен формировать рынок, а Нацбанк принимает участие в торгах исключительно для сглаживания чрезмерных колебаний или пополнения резервов, но в принципе не имеет намерения или цели вмешиваться в курсообразование.

Чурий отдельно подчеркнул, что избыточное предложение валюты и связанное с ним укрепление гривны — это не следствие исключительно притока инвестиций нерезидентов в государственные облигации правительства.

«В этом году на эти цели они потратили 3,7 млрд долларов, но чистая покупка валюты Национальным банком в этом году уже превысила 5 млрд долларов. То есть избыточное предложение валюты еще на 1,3 млрд долларов было сформирована за счет других факторов, прежде всего, улучшения показателей экспорта и импорта», — добавил представитель регулятора.

ИА REGNUM напоминает, что официальный курсдоллара к гривне снизился за январь-ноябрь 2019 году на 13,2%, в том числе в ноябре курс упал на 3,8%. Сегодня, 5 декабря, доллар упал ниже уровня 23,9 грн, хотя в госбюджете на этот год был заложен показатель 29,4 грн. В госбюджет-2020 власти Украины заложили курс 27 грн за доллар.