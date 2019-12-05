Москва, , 12:38 — REGNUM В выстраивании отношений со странами Европы на двухсторонней основе нет ничего сложного. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Мы готовы, наши отношения с европейскими странами выстраивать на двухстороннем трэке. Ничего страшного в этом нет», — заявил Медведев.

Единственное, когда всё началось, у нас было 417 млрд долларов, а потом грохнулся на 250. Кому от этого лучше стало? Эти деньги просто не вернуть. Это рабочие места, заработки бизнеса. Кому стало от этого хорошо? Американцам от этого стало ни холодно ни жарко — у них как было приблизительно 25 млрд долларов с нами, так и осталось», — указал Медведев.

Между тем, оборот с Китаем у России вырос очень существенно. В начале 2000-х цель оборота в 10 млрд долларов казалась серьёзной задачей, сейчас же оборот достиг более 100 млрд, отметил он.

«Не мы эту войнушку начали, и не нам её завершать. Им самим нужно объявить перемирие — тогда всё войдёт в нормальное русло», — указал Медведев.